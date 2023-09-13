Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 13 вересня, послабшав на 2 копійки – до 38,20 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок і складає 41,20 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,50 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 12 вересня, залишився на рівні попереднього показника - 37,90 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові також не змінювався і становив 41,00 грн за євро.

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Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом компанії Dragon Capital, до кінця 2023 року офіційний курс гривні очікується на рівні 36,6-37,5 грн/дол., а до кінця 2024 року буде помірно послаблюватися до 41 грн/дол.

Аналітики очікують, що зміна валютно-курсової політики в Україні може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключають, що НБУ зачекає до початку 2024 року. Крім цього, на думку експертів компанії, на початкових етапах повернення до довоєнного режиму курсоутворення Національний банк триматиме курс під пильним контролем, дозволяючи незначні короткострокові коливання в обидва боки.

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