Продати долар можна в середньому за курсом 37,20 грн, євро – 40,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в четвер, 14 грудня, залишився на рівні учорашнього показника – 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 40,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,20 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні дещо подешевшав – на 2 копійки, до 37,65 грн/дол. (продати долар можна за 37,55 грн). Курс євро ж у обмінниках подорожчав одразу на 20 копійок, до 40,90 грн/євро (курс продажу – 40,60 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на четвер, 14 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,92 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з учорашнім курсом.

У прогнозі Fitch Ratings передбачається, що ситуація на фінансовому ринку залишатиметься більш-менш стабільною. Курс долара в Україні у 2024 році, на думку аналітиків, незначно коливатиметься.

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