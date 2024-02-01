Курс євро на завтра встановлено на рівні 40,67 грн.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 2 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,60 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 4 копійки порівняно із показником сьогоднішнього дня.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,67 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

Крім цього, на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,62/37,67 грн/дол., євро – 40,70/40,76 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Як прогнозував у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме у звичному стані: міжбанк формуватиме курс валют на готівковому ринку, а курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 38-39,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 1 лютого, зменшився на 10 копійок – 38,20 гривень за долар в середньому. Середній курс євро до гривні, в свою чергу, сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,65 гривень за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: