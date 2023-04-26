Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 20 копійок – до 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і становить 41,75 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол. і 41,00 грн за євро.

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Ситуація з курсом

Економічний експерт Сергій Фурса прогнозує, що курс долара в Україні до кінця весни 2023 року навряд чи кардинально зміниться, поки не очікується ніяких змін.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко вважає, що офіційний, готівковий і банківський курси долара будуть поступово зближуватися, і в результаті долар буде коштувати близько 36,6 грн/дол.

Позитивний сценарій передбачає, що вартість долара на валютному ринку знизиться приблизно на 1 гривню і складе близько 36,6 грн/дол. Його експерти вважають найбільш імовірним.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до 30 Квітня коливатиметься в діапазоні 37,5 - 38,4 грн/дол.

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