Курс євро становить 41,65 грн/євро.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подорожчав на 10 копійок - до 37,80 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок - до 41,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн/дол., Євро - 40,65 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Курс під час війни

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні до 30 квітня коливатиметься в діапазоні 37,5 - 38,4 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що готівкові курси долара і євро до кінця квітня залишаться на рівні 37-38 грн/дол. і 40-41,5 грн/євро.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко прогнозує, що курс долара в Україні на момент закінчення війни може становити 40 грн/дол., і через кілька місяців після перемоги гривня почне своє посилення.

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