Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 9 червня, знизився на 8 копійок і становить 41,59 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,99 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 червня, також залишився незмінним – 47,85 гривні.

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НБУ встановив 9 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в також посилила позиції. Офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,27 грн за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський зазначав, що попит на долар знижується, а на євро зростає, але не варто продавати американську валюту і купувати європейську. За його словами, долар, як і раніше, залишається провідною світовою валютою, і диверсифікувати портфель грошових інвестицій потрібно, але доларів у ньому має бути не менше 30-40%.

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