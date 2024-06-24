Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 25 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також різко просіла. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,52 грн/євро, тобто гривня послабилася на 29 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,56/40,59 грн/дол., євро – 43,55/43,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 24 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозував, що на літній період девальвація гривні буде майже нульовою, а коливання курсу долара відбуватиметься в межах коридору 40-41 грн.

При цьому він нагадав, що понад 70% банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що дає громадянам можливість без перешкод користуватися всіма банківськими сервісами та отримувати весь спектр послуг, тому бігти знімати всі гроші з рахунків не треба.

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