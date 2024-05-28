Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 29 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно здешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,97 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,40/40,43 грн/дол., євро – 43,95/43,97 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 40,72 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,60 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,35 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital прогнозують, що у 2024 році гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара, а офіційний курс сягне 42 грн/дол. до кінця року. Фахівці переглянули прогноз з очікуваних раніше 39 грн/дол. у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку року.

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