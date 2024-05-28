Продати долар можна в середньому за курсом 40,10 грн, євро – 43,51 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 28 травня, зріс на 20 копійок – до 40,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,51 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 40,72 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,60 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,35 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявив, що попит на валюту скоро піде на спад, відповідно подешевшає і долар. За його словами, варто почекати кілька тижнів - і знову в Україні буде курс на готівковому ринку нижче 40 грн/долар.

Національний банк України встановив на вівторок, 28 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,30 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,76 грн/євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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