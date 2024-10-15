Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 44,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 15 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і складає 45,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,95 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подешевшав на 2 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,50 грн/євро (курс продажу – 45,35 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 15 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,96 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що з 14 по18 жовтня у тижневому вимірі курсовий коридор залишатиметься "на місці": на міжбанку 41,1-41,7 грн/дол. та 45-47 грн/євро, а на готівковому ринку 41,2-41,9 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

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