НБУ встановив офіційний курс на п'ятницю: євро оновив історичний максимум

Національний банк України встановив на п'ятницю, 20 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.
Щодо євро національна валюта також. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 46,24 грн/євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом євро (попередній – 46,18 грн, 27 серпня).
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,46 грн/дол., євро – 46,16/46,19 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 19 вересня, не змінився і складає 41,70 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 46,55 гривні за євро.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця вересня не варто чекати істотних курсових змін: загальні курсові показники у тижневому розрізі залишаться стабільними, а очікуваний курс на 1 жовтня навряд чи буде вищим за 41,3 гривні за долар.
При цьому експерти дали українцям кілька порад про те, продавати чи купувати валюту на фоні можливої подальшої девальвації гривні.