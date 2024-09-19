Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 19 вересня, не змінився і складає 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 46,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн, євро – за курсом 45,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 41,78 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках незмінний і складає 46,60 грн/євро. При цьому курс продажу встановлено на рівні 46,45 грн/євро.

НБУ встановив на 19 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 46,11 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку.

При цьому експерти дали українцям кілька порад про те, продавати чи купувати валюту на фоні можливої подальшої девальвації гривні.

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