У 'ПриватБанку' різко впав євро: свіжий курс валют

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 13 листопада, зріс на 5 копійок і становить 41,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 25 копійок і становить 44,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 43,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок до 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні становить 41,75 грн/долар, що на 5 копійок перевищує вчорашній показник, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 15 копійок - до 44,55 грн/євро, курс продажу - 44,35 грн/євро.

Слід зазначити, що Нацбанк встановив на 13 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро від НБУ встановлений на рівні 43,94 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

У свою чергу економічні експерти, проаналізувавши ситуацію після виборів президента США, дали українцям поради стосоно валюти - купувати чи продавати.

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