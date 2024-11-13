Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 13 листопада, зріс на 5 копійок й в середньому становить 41,70 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 44,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,00 грн за євро.

Який сьогодні курс долара у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/долар, що на 5 копійок перевищує вчорашній показник, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 15 копійок - до 44,55 грн/євро, курс продажу - 44,35 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 13 листопада, складає 87 645,83 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 627 065,39 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 13 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро від Національного банку на середу встановлений на рівні 43,94 гривень за один євро,тобто гривня зросла на 5 копійок.

За прогнозом фінансового аналітика Олексія Козирєва, цього тижня курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах від 40,90 до 41,80 гривні, а в обмінниках - від 41,00 до 41,75 гривні. Готівковий євро в банках буде перебувати в межах від 43,80 до 45,35 гривні, а в обмінниках - від 43,90 до 45,25 грн.

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