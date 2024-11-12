Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,94 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 13 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня продовжила зміцнення. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку на середу встановлений на рівні 43,94 гривень за один євро. Таким чином, гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,40/41,42 грн/дол., євро – 43,98/43,99 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,70 грн/долар, що на 8 копійок перевищує вчорашній показник, а продати долар можна за 41,64 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 20 копійок - до 44,70 грн/євро, курс продажу - 44,47 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 12 листопада залишився на попередньому рівні і становить 41,60 грн за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становить 45,00 грн за євро.

У свою чергу економічні експерти, проаналізувавши ситуацію після виборів президента США, дали українцям поради стосоно валюти - купувати чи продавати.

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