Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 1 липня, зріс на 2 копійки і становить 41,92 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подорожчав до 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 1 липня, зріс на 25 копійок і складає 49,51 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, ситуація на українському валютному ринку до 4 липня буде неординарною. Курс валют в Україні в обмінниках та банках змінюватиметься залежно від ситуації на міжнародному ринку та ситуації на українському міжбанку по євровалюті.

Експерт зазначив, що курс долара до кінця робочого тижня в банках буде в межах коридору від 41,25 до 42,25 гривні, а в обмінниках - у межах від 41,35 до 42,20 гривні.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,65 гривні за долар, а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу - 49,20 грн/євро.

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