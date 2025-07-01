Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, а євро – 48,78 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 1 липня, подорожчав на 10 копійок і становить 42,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,78 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу - 49,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 1 липня, складає 106 905 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 467 190 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 1 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро продовжує бити рекорди. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,99 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку. Попередній максимум був зафіксований 30 червня з курсом 48,78 грн.

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