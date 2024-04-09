Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,22 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 квітня, залиишвся на попередньому рівні і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінювався і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,75 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 39,22 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок і становить 42,74 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок – до 39,33 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,23 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 9 копійок і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, найближчим часом основна частина обмінників фінкомпаній і банків і далі працюватиме зі спредом у межах 20-25 копійок за доларом і 20-30 копійок за євро. За його словами, у період із 9 до 11 квітня цей спред може бути розширено до 20-30 копійок за доларом і до 20-40 копійок за євро.

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