Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 18 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,24 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,79 грн/євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,22/41,24 грн/дол., євро – 44,79/44,79 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 17 жовтня залишився на рівні попереднього дня та складає 41,45 грн за долар,а курс євро сьогодні також не змінився і становить 45,50 грн за євро.

При цьому у валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 41,49 грн/долар в середньому. При цьому продати американську валюту можна за 41,42 грн.

Водночас, курс готівкового євро в обмінниках знизився на 8 копійок і складає 45,42 грн/євро, а курс продажу європейської валюти встановлений на рівні 45,25 грн/євро.

Крім того, експерти дали нові поради українцям стосовно того, продавати чи купувати валюту, а також куди вкладати гроші, щоб заробити.

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