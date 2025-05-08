Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 46,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 травня, не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 47,46 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,48 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,37 грн/євро, а курс продажу - 47,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 8 травня, складає 99 539744 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 118 290 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,90 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 46,30 до 48,10 грн/євро, а в обмінниках - від 46,40 до 47,90 грн/євро.

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