Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 17 грудня, зріс на 7 копійок і в середньому становить 42,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.
Який курс долара у Києві сьогодні
У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,95 грн/дол., а продати долар можна за 41,90 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 17 грудня, складає 106 910,30 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 452 315,99 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
НБУ встановив 17 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., що стало черговим історичним максимумом американської валюти в Україні. Таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься притомною, а щоденні курсові зміни будуть різноспрямованими та загалом незначними.