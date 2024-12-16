Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,81 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 17 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також втратила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,81 гривень за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,77/41,79 грн/дол., євро – 43,89/43,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 16 грудня зріс на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, євро – за курсом 43,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,95 гривні за долар, що на 15 копійок вище за показник п'ятниці, 13 грудня, а продати долар можна за 41,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 18 копійок і складає 44,35 гривні за євро, а курс продажу - 44,20 гривні.

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