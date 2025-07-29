Продати долар можна в середньому за курсом 41,48 грн, а євро – 48,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 29 липня, залишився на попередньому рівні і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 21 копійку і складає 49,17 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,30 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,61 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,93 грн/євро, а курс продажу - 48,56 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 29 липня, складає 118 788 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 970 840 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 29 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на дві копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 28 копійок.

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