Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, а євро – 49,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 24 грудня, знизився на 9 копійок і складає 42,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 7 копійок і складає 49,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,78 грн/євро, а курс продажу – 49,45 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,10 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що гривня і наступного року буде найприбутковішим інструментом для інвестицій (в ОВДП та депозитах), якщо не брати до уваги дорогоцінні метали. За його словами, Нацбанк продовжить повільно девальвувати гривню, але курс долара 2026 року навряд чи перевищить 45 грн. Це означає, що прибутковість за доларом буде меншою за 6%.

