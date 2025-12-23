Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 24 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,10 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,1/42,14 грн/дол., а євро - 49,64/49,68 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 23 грудня знизився на 11 копійок і складає 42,32 гривні за долар, а курс євро залишився на попередньому рівні і складає 49,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,72 гривні, а євро - за курсом 48,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

У свою чергу курс долара до гривні в банках України знизився на 9 копійок і складав 42,39 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 6 копійок і складав 49,83 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

