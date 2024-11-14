Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 43,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 14 листопада, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,70 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,75 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,67 грн/долар, що на 8 копійок нижче вчорашного показника, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 16 копійок - до 44,39 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 14 листопада, складає 91 223,19 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 799 285,06 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 14 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс євро від Національного банку на четвер встановлений на рівні 43,95 гривень за один євро. Таким чином, гривня знизилася на 1 копійку.

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