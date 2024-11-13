Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 14 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня незначно послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку на четвер встановлений на рівні 43,95 гривень за один євро. Таким чином, гривня знизилася на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,32 грн/дол., євро – 43,90/43,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 13 листопада зріс на 5 копійок й в середньому становить 41,70 грн за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і становить 44,60 грн за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 13 листопада зріс на 5 копійок і становить 41,65 грн за долар, а курс євро знизився одразу на 25 копійок і становить 44,75 грн за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, а європейську – за курсом 43,75 грн.

У свою чергу економічні експерти, проаналізувавши ситуацію після виборів президента США, дали українцям поради стосоно валюти - купувати чи продавати.

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