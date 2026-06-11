В Україні подорожчала валюта: курс долара і євро 11 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,73 грн, а євро – 51,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 червня, зріс на 15 копійок і складає 45,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,73 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 7 копійок і становить 52,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,40 грн/євро, а курс продажу - 52,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,98 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 10 червня – 44,84 грн/дол.).

Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,90 гривні за один євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що українці в травні збільшили купівлю євровалюти. Попит підживлюється періодом відпусток та плановими поїздками в Європу. За його словами, чиста купівля доларів в травні впала до 62,3 млн дол., що стало мінімумом за 10 місяців. Чиста купівля євро у травні навпаки зросла – до 225 млн дол. в еквіваленті.

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