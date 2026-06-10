За крок від психологічної позначки: долар оновить історичний максимум за офіційним курсом

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 11 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,98 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 10 червня – 44,84 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,90 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,97/45,00 грн/дол., а до євро - 51,89/51,92 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 10 червня зріс на 25 копійок і складав 45,15 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 43 копійки і становив 52,28 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,53 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 30 копійок і становив 45,15 гривні за дола, а курс євро зріс на 45 копійок і складав 52,35 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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