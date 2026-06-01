У 'ПриватБанку' подорожчав євро: свіжий курс валют на 1 червня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 1 червня, не змінився і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.
Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 27 копійок – до 52,08 гривні.
Національний банк України встановив на понеділок, 1 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,27 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.
Щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 11 копійок.
Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 червня, знизився на 2 копійки і складає 44,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,00 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.