Довіри до США більше нема: Азія активно озброюється, боячись Китаю, - Reuters

Політики ще продовжують запевняти один одного в непорушності військових союзів, але всі вже побачили, як Америка дотримується зобов'язань.

Країни Індо-Тихоокеанського регіону прискорюють переозброєння та розширюють оборонне співробітництво між собою, оскільки бояться, що в умовах зростання агресивності Китаю США можуть зрадити своїх союзників по регіону. Про це пише Reuters, посилаючись на підсумки безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Під час форуму міністр оборони США Піт Гегсет закликав союзників активніше брати на себе відповідальність за безпеку регіону. Водночас, як пише видання, багато учасників висловлювали занепокоєння через можливе відволікання уваги Вашингтона на інші кризи, зокрема ситуацію навколо Ірану.

Відповідаючи на такі побоювання, глава Пентагону заявив: "Ми можемо робити дві речі одночасно".

Однак представники країн регіону наголосили, що вже працюють над зміцненням власних оборонних можливостей та поглибленням співпраці між собою поза межами традиційної американської системи безпеки. Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро розповів Reuters, що учасники форуму одностайні у прагненні швидко посилювати національні армії. За його словами, Маніла розширює військові зв’язки з Японією, Австралією, Канадою та Новою Зеландією.

Особливу роль у новій архітектурі регіональної безпеки прагне відігравати Японія. Міністр оборони країни Сіндзіро Коідзумі заявив, що Токіо хоче стати своєрідною сполучною ланкою для ширшої співпраці держав регіону. Як нагадує Reuters, у квітні японський уряд оголосив про найбільшу за десятиліття реформу правил експорту озброєнь, відкривши шлях до продажу за кордон військових кораблів, ракет та інших видів зброї.

"Японія буде ще активніше співпрацювати у сфері оборонного обладнання", – сказав Коідзумі під час форуму.

Про необхідність створення нових форматів співпраці говорили й інші учасники заходу. Міністр оборони Сінгапуру Чан Чун Сін закликав розвивати гнучкі партнерства між країнами-однодумцями, а начальниця штабу оборони Канади генерал Дженні Каріньян повідомила про розширення присутності канадських сил у регіоні та спільні проєкти з Японією і Філіппінами.

Нова Зеландія тим часом розглядає можливість придбання нових військових кораблів японського або британського виробництва для заміни застарілих фрегатів класу ANZAC.

Ситуація в Індо-Тихоеканському регіоні

Як писав УНІАН, Китай продовжує посилювати військовий тиск на Тайвань, проводячи масштабні навчання та щоденні патрулювання навколо острова. Тайвань неодноразово переходив у стан підвищеної бойової готовності через активність китайського флоту та авіації.

Пекін також активно розширює присутність у Південно-Китайському морі, розміщуючи бомбардувальники на спірних Парасельських островах, будуючи штучні острови та захоплюючи нові рифи. Такі дії створюють напругу у відносинах з Філіппінами та іншими країнами регіону.

