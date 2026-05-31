Президент Румунії попросив РФ бити по Україні так, щоб не страждали громадяни його країни

Президент Румунії заявив, що інциденти з російськими дронами стають загрозою для румунських громадян.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росії потрібно змінити тактику обстрілів України, щоб громадяни його країни не страждали від цього. Таку заяву він зробив в ефірі BBC Weekend.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 або 30 інцидентів з дронами. Спочатку в них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який, на щастя, не вибухнув", - розповів Дан.

Президент Румунії зазначив, що це стає загрозою для румунських громадян.

"Тому, коли росіяни завдають ударів по містах з іншого боку Дунаю, вони повинні бути впевнені, що не завдадуть шкоди румунським громадянам", - підкреслив Дан.

Крім того, у розмові з журналістами президент Румунії заявив, що не виключає можливості висилки російського посла у разі нових інцидентів із дронами.

На своїй сторінці в соцмережі X Дан поділився результатами технічного звіту про дрон, який розбився в ніч на 29 травня в Галаці. Він розповів, що це "Герань-2" (російський аналог Shahed 136).

"Румунія не буде ігнорувати або применшувати значення будь-якого інциденту, що загрожує життю її громадян, національній безпеці або суверенітету румунської держави", – написав президент Румунії.

Президент Румунії пообіцяв "пропорційну відповідь" на атаку російського дрона

Нагадаємо, що незабаром після інциденту з російським дроном у Галаці в ніч на 29 травня президент Румунії Нікушор Дан заявив, що "вживе відповідних заходів". Він також скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення заходів у відповідь.

Дан говорив про те, що Румунія є членом НАТО і ні в якому разі не допустить, щоб війна, розв'язана Росією проти України, була перенесена на її громадян.

