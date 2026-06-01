Росія представила перший серійний флагманський авіалайнер нового типу (фото)

Росія показала перший серійний "імпортозаміщений" літак МС-21-310 - головну надію свого цивільного авіабудування. Фото продемонструвала "Об'єднана авіабудівна корпорація".

Повідомляється, що літак було переведено з цеху остаточного складання до льотно-випробувального підрозділу Іркутського авіаційного заводу.

Це, за словами окупантів, дасть змогу "випереджальними темпами" провести випробування систем літака, які мають виконуватися у льотно-випробувальному підрозділі.

Інженери проведуть комплекс перевірок, передбачений програмою тестів серійних машин, а також відпрацюють технологію підготовки літаків до передачі замовникам.

Передача літака замовнику відбудеться після завершення сертифікаційних випробувань. Росіяни ставлять перед собою мету вийти на виробництво 36 таких літаків на рік, що з огляду на стан російського літакобудування виглядає надто оптимістично.

Нагадаємо, за даними The Moscow Times, за перші роки після повномасштабного вторгнення Росія побудувала у 15 разів менше цивільних літаків, ніж обіцяли Путіну.

Довідка УНІАН. МС-21 позиціонується як флагман російського цивільного авіабудування. Це середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який у перспективі має замінити популярні західні моделі Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

Попри заявлені амбітні плани, фактичні результати російських авіабудівників залишаються доволі обмеженими. Перший політ МС-21 відбувся майже десять років тому, однак станом на грудень 2025 року було виготовлено лише близько шести таких літаків.

Запуск серійного виробництва неодноразово відкладався протягом останніх років, а сам проєкт поступово дорожчав, що змушує експертів ставити під сумнів його конкурентоспроможність на світовому авіаційному ринку.

Попри труднощі із реалізацією поточних програм, в Росії продовжують озвучувати плани щодо нових авіаційних проєктів. Зокрема, нещодавно було представлено концепт великого літака Ту-454, який за задумом має належати до того ж класу, що й флагманські західні моделі Boeing 787 та Airbus A350.

Повідомлялося також, що росіяни визначили загальний концептуальний вигляд перспективного надзвукового пасажирського літака. Машину спроєктовано без традиційного лобового скління - замість нього передбачено використання зовнішніх датчиків і моніторів для відображення інформації.

