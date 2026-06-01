Китай запустив в космос новий супутник: ЗМІ пояснили, для чого він потрібний

Китай в неділю, 31 травня, успішно вивів на задану орбіту новий випробувальний супутник, який будуть використовувати з метою тестування технологій прямого широкосмугового зв'язку мобільних телефонів з космосом, повідомляє CCTV News.

Видання проінформувало, що запуск відбувся о 02:07 за пекінським часом з космодрому Січан. Космічний апарат на задану орбіту доставила ракета-носій "Чанчжень-2D". Примітно, що ця місія ознаменувала вже 646-й політ для ракет-носіїв цієї серії.

Зазначається, що головною метою запуску є експериментальна перевірка новітніх технологій супутникового інтернету. Новий випробувальний супутник допоможе протестувати пряме широкосмугове з'єднання зі звичайними мобільними телефонами, а також відпрацювати інтеграцію космічних та наземних мереж зв'язку.

