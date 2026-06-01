США придумали, як збивати дрони, не витрачаючи річний бюджет Мальти на кожен, - WSJ

Американська армія потрошку зазирає у XXI століття.

Збройні сили США відпрацьовують нові підходи до боротьби з безпілотниками, намагаючись суттєво знизити витрати на їх знищення. Як пише видання The Wall Street Journal, однією з ключових платформ у цих випробуваннях стала система Marine Air Defense Integrated System (Madis), яку американські морські піхотинці тестували під час навчань на Філіппінах у квітні.

Так, під час тренувань на фліппінському узбережжі Південно-Китайського моря військові США використовували броньовані тактичні машини з гарматами та ракетами для ураження безпілотників, які наближалися до їхніх позицій. Після кількох спроб екіпажам вдалося вразити ціль, і дрон впав у море.

Система Madis складається з двох тактичних машин на базі Joint Light Tactical Vehicle. Одна оснащена радаром для виявлення повітряних цілей, інша – пусковими установками ракет Stinger. Окрім цього, комплекс включає гармати, кулемети та засоби радіоелектронної боротьби, зокрема глушіння сигналів.

Відео дня

За даними публікації, Пентагон прагне створити більш гнучкий набір інструментів для боротьби з безпілотниками – від дешевших гарматних пострілів до дорогих ракет.

"Ідея Madis полягає в тому, щоб надати командирам на місцях кілька варіантів – гармати, ракети або електронну війну – щоб вони могли обрати найкращий спосіб захисту військ та інших об’єктів від дронів без надмірних витрат", - пише WSJ.

Водночас експерти, яких цитує видання, наголошують, що попри ефективність ракет, їхня вартість залишається критичним фактором. Деякі боєприпаси можуть коштувати сотні тисяч або навіть понад мільйон доларів за одиницю. У цьому контексті дедалі більшого значення набувають 30-мм снаряди з неконтактним підривником, які дозволяють уражати цілі без прямого влучання та значно знижують витрати.

Окремо у матеріалі підкреслюється, що навіть більш дешеві рішення потребують масштабного виробництва, адже попит на боєприпаси швидко зростає через поширення дронів у сучасних конфліктах.

Під час навчань морські піхотинці також застосовували різні типи озброєння залежно від розміру цілей: гармати – проти більших безпілотників, кулемети – проти малих і швидких. У фіналі маневрів ракета Stinger знищила дрон з першого запуску, продемонструвавши, що дорогі засоби все ще залишаються важливою частиною системи ППО проти БПЛА.

Проблеми армії США

Як писав УНІАН, президент оборонної технологічної компанії Anduril Крістіан Броуз вважає, що Збройні сили США не створені для сучасної війни, яка триває в Україні. Він підкреслює, що традиційні уявлення США про війну як швидку і технологічно контрольовану більше не відповідають реальності, адже противники адаптуються і ведуть значно триваліші та інтенсивніші конфлікти.

Також ми розповідали, що війна в Ірані, попри колосальну військову перевагу США, показала вразливість американського способу ведення війни, де тактичні успіхи не гарантують стратегічної перемоги. США виявилися неготовими до сучасної війни через нестачу виробничих потужностей, повільну оборонну промисловість і надмірну залежність від складного та дорогого озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: