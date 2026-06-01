США намагаються освоїти новий підхід до дронів, надихнувшись досвідом України, - FT

Натхненням для американського керівництва стала українська програма управління боєм "Дельта".

Керівництво армії США намагається подолати багаторічні технологічні бар'єри та забезпечити взаємодію й обмін інформацією між зброєю, датчиками та системами управління – використовуючи досвід України на полі бою.

Як пише Financial Times, у США відбувся хакатон Project Jailbreak, який об’єднав провідні оборонні компанії та армію з метою поєднати системи протидії дронам, протиповітряну та протиракетну оборону, системи управління, дрони та безпілотні системи, щоб вони "говорили однією мовою".

Як пише FT, у квітні міністр армії Ден Дрісколл зіткнувся зі скаргами на те, що американська система протидії безпілотникам не може підключитися до американської радіолокаційної системи.

Дрісколл заявив, що "момент осяяння" для хакатону настав після того, як на навчаннях у Німеччині він побачив, як Україна інтегрувала безпілотники, датчики та зброю у свою програму управління боєм "Дельта".

"Українці стали такими доблесними воїнами. Мене осяяло: все, що я бачив за попередні 15–16 місяців, було недостатньо інтегрованим, недостатньо простим і недостатньо ефективним для військовослужбовців", – сказав Дрісколл.

Розповідаючи про те, як все було до хакатону, капітан Міка Моул, член армійської команди, сказав: "Це як намагатися диригувати оркестром за допомогою Microsoft Teams, коли у всіх різні ноти".

У хакатоні взяли участь оборонні компанії Anduril, Boeing, General Dynamics, L3Harris, Leidos, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, Perennial Autonomy та RTX. Інженери з цих компаній об’єдналися з армією, вивчили технології, що лежать в основі їхніх систем, і почали розбиратися, як змусити їх взаємодіяти одна з одною.

Як пояснив головний технічний директор армії Алекс Міллер, протягом десятиліть американські солдати змушені були бути "точкою інтеграції" між різними системами, "що погано працює, якщо ви замерзли, втомилися, промокли та зголодніли, працюючи по 20 годин на добу". Військовослужбовцям доводиться вручну вводити дані для прийняття рішень на полі бою, витрачаючи більше часу на перемикання між різними системами. Це уповільнює процес прийняття рішень, коли швидкість має значення.

"Ми паралізували наших партнерів... зобов’язавши їх взаємодіяти безпосередньо зі стандартами, яким уже кілька десятиліть, замість впровадження нових технологій", – сказав Міллер.

Деякі виправлення вже надіслано солдатам, зокрема військам на Близькому Сході. Міллер сказав, що мета армії – розгорнути решту систем протягом наступних 30 днів. У майбутніх хакатонах будуть представлені й інші види зброї, такі як високоточні далекобійні системи. І армія почне застосовувати ці підходи до нових систем, які вона придбає.

Раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні захистити себе.

Він також сказав, що США почали вкладати більше коштів у розвиток безпілотних систем і продовжують вчитися на досвіді України, отриманому на полі бою.

"Ми дуже багато чому навчилися в України та того, як вона діє. Ми маємо намір не просто бути на одному рівні, а й стати кращими у світі в цій галузі", – підкреслив він.

