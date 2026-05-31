'Щоб не повторилося те, що сталося в Україні': Лукашенко закликав Вірменію не підтримувати ЄС

Він звернувся до громадян Вірменії та порадив "не поспішати" з вибором.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко застеріг Вірменію від повторення "того, що сталося в Україні" через амбіції держави щодо вступу до Європейського Союзу. Про це він заявив під час саміту Євразійського економічного союзу в Астані, передає "БЕЛТА".

Зокрема він порадив народу Вірменії "бути дуже обережним" під час вибору майбутнього розвитку, обираючи між ЄС та Євразійським економічним союзом - організацією регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія.

Лукашенко повʼязав заяви про вступ Вірменії до Євросоюзу з майбутніми виборами, які планують провести 7 червня.

"Ми не тиснемо на людей, ми розуміємо, що це політична гра - скоро вибори у Вірменії. Природно, що це роблять для виборів. Але вірменське керівництво робить це марно. Це стає приниженням Євразійського економічного союзу. І всі члени ЄАЕС одноголосно погодились із цим", - висловився білоруський лідер.

Він закликав громадян Вірменії "не поспішати" з вибором, "думати" й бути "мудрими людьми", аби "не повторити того, що сталося в Україні".

"Вірмени повинні бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити того, що сталося в Україні. В Україні все почалося саме так", - висловився Лукашенко.

Останні заяви білоруського диктатора

Раніше Лукашенко відреагував на заяву командувача Сил безпілотних систем України Роберта (Мадяра) Бровді про 500 цілей у Білорусі на випадок вторгнення в нашу країну. На такі слова він пригрозив ударом по Україні.

"Вони (українці - УНІАН), може, й визначили 500 цілей. Дякую, що у нас є для них 500 цілей. У нас є одна дуже серйозна ціль з дуже точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі. Це ж вони теж розуміють", - зауважив Лукашенко.

Також білоруський лідер заявляв, що співчуває Зеленському.

"Ви помітили, ніяк не реагую на ту балаканину, яка лунає з Києва, зокрема й від президента Зеленського. У цьому випадку я намагаюся йому співчувати. Триває війна, все може бути, людина перебуває під серйозним тиском, висновків, на жаль, робити не хоче і аналізувати ситуацію. Можливо, я не все знаю, це його справа", - висловився він.

