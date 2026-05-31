США випускають 60–65 антибалістичних ракет щомісяця, і це ніщо на тлі загроз, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна може збільшити виробництво ракет для ЗРК Patriot.

У США не вистачає виробництва антибалістичних ракет, що може призвести до кризи в різних частинах світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет. Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують", - написав український лідер.

За словами Зеленського, зараз у США щомісяця виробляється близько 60–65 антибалістичних ракет. Він підкреслив, що це ніщо порівняно з нинішніми викликами.

"Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot", - додав президент України.

"Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів", – резюмував він.

Чи може Україна самостійно виробляти ракети для ЗРК Patriot

Раніше експерт з озброєння, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в інтерв'ю УНІАН заявив, що Україна цілком здатна налагодити у себе виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Однак, за його словами, це потребуватиме досить тривалого часу.

Катков зазначив, що на розгортання власного виробництва зенітних ракет для Patriot Україні знадобиться близько 10 років. При цьому аналітик нагадав про досвід сусідньої Польщі, яка підписала з американцями угоду про поступову локалізацію такого виробництва у 2019 році.

