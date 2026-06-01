Від Луганська до Криму: у Росії визнали проблеми від ударів ЗСУ на всьому фронті, – ISW

Це порушує здатність Росії перекидати персонал на передову, забезпечувати та підтримувати позиції, а також застосовувати тактику проникнення.

Українські сили оборони нарощують інтенсивність ударів середньої дальності, які порушують російську логістику на всьому театрі військових дій, від окупованої Луганської області до Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, 31 травня 3-й армійський корпус України повідомив, що ЗСУ встановили за допомогою дронів вогневий контроль над Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою (усі вони знаходяться в 50–90 кілометрах від лінії фронту). Це сталося в рамках ширшої оперативної ударної кампанії України проти російських наземних ліній зв'язку в Луганській області, спрямованої на запобігання проведенню росіянами логістичних операцій у тилу.

3-й армійський корпус України повідомив, що українські сили регулярно завдають ударів по складах бронетехніки та боєприпасів у цьому районі і нещодавно досягли контрольно-пропускного пункту Ізварне на міжнародному кордоні, розташованого більш ніж за 205 кілометрів від позицій українських операторів безпілотників.

"Протягом останніх кількох місяців українські війська значно активізували свою кампанію ударів середньої дальності, що викликало ланцюгову реакцію на полі бою та сповільнило просування Росії. Ці удари протягом останніх тижнів створили логістичні проблеми для російських військ на півдні України і тепер також впливають на логістику Росії в окупованій Луганській області", – зазначається у звіті.

Зокрема, відеозаписи з геолокацією підтверджують, що українські війська завдають ударів по російській військовій техніці вздовж трас Дебальцеве-Луганськ, Х-32 Алчевськ-Кадіївка, Х-20 Костянтинівка-Донецьк та М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Генічеськ в окупованих Луганській та Донецькій областях.

У Росії визнали проблеми

Російські військові блогери також визнали, що українські удари створюють логістичні проблеми для російських військ на всьому театрі військових дій.

Так, один із них стверджував, що українські дрони тепер прориваються через російські системи ППО на окупованій Луганській області та досягають кордону з Ростовською областю. Інший блогер заявив, що українські удари значно порушують російську логістику не тільки вздовж сухопутного коридору, що з'єднує окуповані Запорізьку та Херсонську області з Кримом, але й на всій території окупованих Донецької та Луганської областей. Він також скаржився, що це призвело до значного дефіциту палива та серйозно ускладнило ротацію російського особового складу та постачання боєприпасів на окупованих Донецькій та Луганській областях.

"Українські сили розширюють зону дії безпілотників від середньої дальності до лінії фронту, що порушує здатність Росії перекидати персонал на передову, забезпечувати та підтримувати позиції на передовій, а також застосовувати тактику проникнення, на яку вони покладалися для просування протягом останніх кількох місяців", – підкреслюють в ISW.

ЗСУ нарощують "логістичний локдаун"

Офіцер безпілотних сил 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" розповів, що операція з ураження ворожої логістики проводиться за чітким планом і вже суттєво впливає на можливості армії РФ на фронті.

А військовий експерт Павло Лакійчук зазначав, що системні удари по ключовій транспортній артерії, що зв'язує окупований південь з територією РФ, фактично викликали у окупантів ситуацію, яку можна охарактеризувати як "інфаркт міокарда".

