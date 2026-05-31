Україна намагається збивати всі дрони РФ, навіть якщо вони летять до країн НАТО, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна негайно інформує своїх партнерів, якщо перехопити дрон не вдається.

Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть ті, що летять у напрямку Румунії, Молдови, Польщі або країн Балтії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що Україна негайно інформує своїх партнерів, якщо перехопити дрон не вдається. Зеленський підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб допомогти союзникам.

"Росія використовує дрони, щоб чинити тиск на країни НАТО та оцінити їхню реакцію. Це їхній типовий сигнал: не допомагайте Україні. Вважаю, що об'єднане НАТО має дати більш рішучу відповідь", – написав президент України.

Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО, які межують з Росією або Білоруссю.

Падіння російського дрона на багатоповерховий будинок у Румунії – що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 29 травня в Румунії в місті Галац російський дрон впав на житловий багатоповерховий будинок, потрапивши в квартиру на десятому поверсі. В результаті інциденту стався вибух, після якого почалася пожежа.

Для перехоплення о 01:19 піднялися два винищувачі з авіабази Фетешть. Румунські пілоти мали дозвіл на ураження цілі, а після її виявлення населення повітів Тулча, Галац і Брейла оповістили через систему Ro-Alert.

Незабаром президент Румунії Нікушор Дан заявив, що "вживе відповідних заходів". Він підкреслив, що цей інцидент є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також систематичного ігнорування міжнародного права.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що йому нещодавно доповіли про ситуацію з безпілотником у Румунії. Він сказав, що "ніхто не може стверджувати" про походження дрона до того, як буде проведена експертиза уламків. Однак голова Кремля поспішив запевнити, що, найімовірніше, "стався інцидент з українським безпілотником".

