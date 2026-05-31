Окупанти не можуть взяти Малу Токмачку понад 1500 днів: Волошин пояснив причину

Загалом на півдні України ситуація залишається складною.

У Пологівському районі Запорізької області, попри численні штурми, російським окупанти за чотири роки не вдалося захопити село Мала Токмачка – ЗСУ своєчасно виявляють та знищують ворога. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

"Мала Токмачка. Всі знають, що це таке Мала Токмачка. Це кістка в горлі, в зажерливому горлі російського агресора. Це той населений пункт, який противник не може взяти вже чотири роки, а словами своїми вже взяв кілька разів. Ситуація тут мало міняється. Як тільки противник підходить, ми його знищуємо", - сказав військовий.

Він також прокоментував інформацію про те, що 118-а окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України за те, що тримає оборону Малої Токмачки понад 1500 днів. Зокрема, речника попросили пояснити, у чому секрет успішної оборони.

"Секрет Малої Токмачки в тому, що Сили оборони намагаються виявити ворога на ранніх етапах і не дають йому підійти до цього населеного пункту", - підкреслив Волошин.

Загалом, за його словами, ситуація на півдні України залишається складною. За минулу добу там відбулось 52 бойових зіткнення.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському - окупанти здійснили 46 атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, на Оріхівському напрямку зупинено одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Білогір’я.

Вже сьогодні зранку, станом на 18.00, ворог 20 разів атакував позиції Сил оборони Півдня України. На Гуляйпільському напрямку відбито десять атак у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного, ще на той момент тривав.

На Оріхівському напрямку загарбники 9 разів безрезультатно намагалися вклинитися в оборонні порядки ЗСУ поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну марну спробу просунутися в районі Антонівського мосту.

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти активізувалися на деяких ділянках Оріхівського напрямку, намагаючись вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Водночас загарбники не можуть просунутися вперед, бо на шляху у них Мала Токмачка. Активізація ворога підтверджує дані української розвідки про те, що противник проводив перегрупування, намагався інфільтруватися невеликими диверсійними групами, щоб просунутися якомога глибше в оборону ЗСУ.

