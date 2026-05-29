Євро дорожчає: НБУ встановив офіційний курс валют на перший день літа

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 1 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,27 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,27/44,30 грн/дол., а до євро - 51,56/51,59 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 29 травня знизився на 3 копійки і складав 44,49 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,01 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок і становив 51,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,25 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і складав 51,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: