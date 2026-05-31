У Путіна заявили про тимчасове 'перемир'я' на Трійцю

За словами Ушакова, перемир’я діє лише стосовно ударів на великі відстані та на фронті не застосовується.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія нібито не завдавала ударів по Києву цими вихідними, оскільки вирішила оголосити "перемир'я на Трійцю". Про це пишуть росЗМІ.

"Путін запропонував одноденне перемир'я на Трійцю, протягом якого він відмовився віддавати наказ про масований ракетний удар", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна додав, що цю пропозицію передали спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу, який, у свою чергу, доповів про це американському лідеру Дональду Трампу.

Відео дня

Крім того, Ушаков підкреслив, що "перемир'я на Трійцю" стосується лише далекобійних ударів і на фронті не застосовується.

У Росії погрожують новими ударами по Києву

Раніше секретар Ради безпеки РФ, колишній міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія може в будь-який момент завдати по Києву нового удару. Він додав, що Росія вже продемонструвала, наскільки потужним може бути цей удар.

Нагадаємо, що 25 травня в Міністерстві закордонних справ Росії анонсували "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Також у МЗС РФ закликали персонал дипломатичних місій якомога швидше покинути місто.

Вас також можуть зацікавити новини: