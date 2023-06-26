Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 26 червня, послабився на 5 копійок, порівняно з попереднім показником, – до 37,35 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,00 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,70 грн за дол., євро – 40,30 грн за євро.
Ситуація на валютному ринку України
Як повідомляв УНІАН, за прогнозом економіста і члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, курс долара в Україні до кінця літа 2023 року буде стабільним і у тих межах, які є зараз. Експерт зазначив, що Національний банк досяг мети, до якої прагнув: готівковий курс наразі близький до офіційного курсу у 36,6 гривні. Також Пендзин упевнений, що Україна надалі отримуватиме кошти від партнерів, що також триматиме стабільність валютного курсу.
Щодо курсу на ближчу перспективу, то, як зазначив головний дилер департаменту казначейства і глобальних ринків "ОТП Банку" Антон Курінний, у липні істотних коливань валютного курсу на готівковому ринку не передбачається. Зокрема, він пов'язує стабілізацію ринку готівкової валюти із припиненням діяльності багатьох сірих схем виведення неофіційних доходів.