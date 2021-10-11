Експерт прогнозує, що курс наблизиться до позначки 26-26,1 грн за долар.

У період з 11 до 17 жовтня в Україні очікується помірне зниження курсу долара щодо гривні.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, повідомляє "Обозреватель".

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Експерт прогнозує, що курс наблизиться до позначки 26-26,1 грн за долар.

"Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 26,1 грн. Готівковий долар в банках буде торгуватися по 26,0/26,2 грн", – заявив аналітик.

Разом з тим, аналітик Roboforex Андрій Гойлов прогнозує, що валюта може подешевшати до психологічної позначки.

"Ймовірно, що на майбутньому тижні долар до гривні продовжить знижуватися до рівня 26,00 грн/дол. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності ослабне до позначки 30,25", - зазначив фахівець.

Згідно з прогнозом аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, долар в Україні буде дешевшати. Він прогнозує, що з 11 по 17 довтня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,25-26,50 грн/дол.

Курс на 11 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 11 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця місяця:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться долару США і курс американської валюти знову піде вгору.

Автор: Олена Коваленко