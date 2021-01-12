Курс долара знизився до 28,05 гривні, а курс євро - до 34,08 гривні.

Національний банк України на середу, 13 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожЧисті міжнародні резерви України перевищили $18 мільярдів-НБУ

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,08 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2804,6 (12 січня – 2820,38)

100 EUR – 3407,87 (12 січня – 3428,17)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,03/28,05 гривні/долар, до євро – на рівні 34,07/34,09 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій