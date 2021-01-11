Курс гривні до євро зміцнився до 34,28 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,28 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 63 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 12 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,20 (11 січня - 28,28)

100 EUR - 34,28 (11 січня - 34,90).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,14/28,16 грн/дол., до євро - на рівні 34,24/34,26 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 11 січня 2021 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,28 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій