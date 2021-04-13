Національний банк України на середу, 14 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,02 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,32 грн/євро, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс валют
Нацбанк на 14 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2801,56 (13 квітня - 2793,35);
100 EUR - 3332,18 (13 квітня - 3327,58).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,04/28,06 грн/дол., до євро - на рівні 33,35/33,38 грн / євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вівторок, 13 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.
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