Курс гривні до євро ослаб до 33,32 грн/євро.

Національний банк України на середу, 14 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,02 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,32 грн/євро, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожГривня дещо ослабла до долара: курс в обмінниках

Офіційний курс валют

Нацбанк на 14 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2801,56 (13 квітня - 2793,35);

100 EUR - 3332,18 (13 квітня - 3327,58).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,04/28,06 грн/дол., до євро - на рівні 33,35/33,38 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 13 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій