Курс гривні до євро ослаб до 33,28 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 13 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,28 грн/євро, тобто гривня ослабла на 13 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 13 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2793,35 (12 квітня - 2790,94);

100 EUR - 3327,58 (12 квітня - 3315,22).

Курс на міжбанку 12 квітня

На міжбанківському валютному ринку України на 16:00 понеділка, 12 квітня, котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,93/27,95 грн/дол., до євро - на рівні 33,27/33,29 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 12 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,91 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій