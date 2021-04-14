Курс гривні до євро ослаб до 33,48 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 15 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 16 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 15 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2797,65 (14 квітня - 2801,56);

100 EUR - 3347,53 (14 квітня - 3332,18).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,94/27,96 грн/дол., до євро - на рівні 33,40/33,42 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 14 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,02 грн/дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій